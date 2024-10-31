Süper Lig'de bu sezon önce deplasmanda Fenerbahçe'yi, geçtiğimiz pazartesi günü ise Rams Park'ta Beşiktaş'ı yenen Galatasaray, derbi performansıyla dikkat çekti. Son 5 yıla bakıldığında sarı kırmızılıların bu maçlarda rakiplerine üstünlük kurduğu görüldü. Bu süreçte toplam 26 derbi maçına çıkan Cim-Bom, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi ile bu karşılaşmalardan 47 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, 40 gol attı ve 25 gol yiyerek +15 averaj elde etti. Maç başına 1.81 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe ise 25 derbide 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 34 puan toplayan sarı lacivertliler, 34 gol atıp 38 gol yiyerek -4 averajla ikinci sırada kaldı. Maç başına 1.36 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş, 26 derbi maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle toplamda 29 puan elde etti. 37 gol atıp 40 gol yiyen Kara Kartal, -3 averajla maç başına 1.12 puan ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor ise 25 derbi maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 29 puan topladı ve Beşiktaş'la aynı puanı paylaştı. Bordo-Mavililer 32 gol atıp 40 gol yiyerek -8 averaj ve maç başına 1.16 puan ortalamasına ulaştı.