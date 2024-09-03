Son 8 sezonun kart sayıları belli oldu

Trendyol Süper Lig'deki Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı açıklama ile Türk futbolunda yeni bir tartışma konusunu gündeme getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor, diğer takımlar ise görüyor" diyerek, ezeli rakibinin oyuncularına hakemler tarafından kart verilmediğini iddia etti. Son 8 sezonda kırmızı kart istatistikleri ise şu şekilde:

EN ÇOK KART BEŞİKTAŞ'IN

Son 8 sezonda Beşiktaş'a toplam 625 kart gösterildi. Siyah-Beyazlılar, 586 sarı ve 39 kırmızı kart görerek, ezeli rakipleri arasında en fazla kart gören takım oldu. Kara Kartal'ı Fenerbahçe takip etti. Sarı-Lacivertliler, toplamda 596 kart gördü; bunların 552'si sarı, 44'ü ise kırmızı karttı. Galatasaray'a bu dönemde 562 kart gösterildi. Sarı-Kırmızılılar'ın gördüğü kartların 531'i sarı, 31'i ise kırmızıydı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Galatasaray ve Beşiktaş'tan bir maç fazla oynadı. Fenerbahçe, 4 maçta toplam 8 sarı kart gördü. Bir maç eksiği olan Beşiktaş ise 9 sarı kart gördü. Galatasaray ise Beşiktaş'la aynı maç sayısına sahip olmasına rağmen sadece 1 kart gördü. Sarı-Kırmızılılar'da bu kartı gören oyuncu Kerem Demirbay oldu.

AVRUPA'DA DA ZİRVEDE

Beşiktaş, 2001'den beri Avrupa maçlarında gördüğü 24 kırmızı kartla Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımı oldu. Aynı tarihden bu yana F.Bahçe 21, G.Saray 17 ve Trabzon 10 kırmızı kart gördü.