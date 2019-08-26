Son bomba Ben Arfa

KANARYA, transferde hız kesmiyor. Önceki gün Adil Rami’yi İstanbul’a getiren Sarı-Lacivertliler’in şimdi de Rennes ile yollarını ayıran Hatem Ben Arfa’yı transfer etmek için kolları sıvadıkları ve önemli gelişmeler kaydettikleri öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, görüşme yaptığı Fransız 10 numara ile prensipte anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde olduğu için Kanarya’ya maliyeti yıllık ücreti kadar olacak. Bugün İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi beklenen yıldız futbolcu geçen sezon Rennes’de 41 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı.