Son bomba Ben Arfa
Fenerbahçe, Rennes ile yollarını ayıran ve bonservisi elinden olan Fransız 10 numara ile prensipte anlaşma sağladı. Ben Arfa’nın bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
- Star Spor
KANARYA, transferde hız kesmiyor. Önceki gün Adil Rami’yi İstanbul’a getiren Sarı-Lacivertliler’in şimdi de Rennes ile yollarını ayıran Hatem Ben Arfa’yı transfer etmek için kolları sıvadıkları ve önemli gelişmeler kaydettikleri öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, görüşme yaptığı Fransız 10 numara ile prensipte anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde olduğu için Kanarya’ya maliyeti yıllık ücreti kadar olacak. Bugün İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi beklenen yıldız futbolcu geçen sezon Rennes’de 41 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı.
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