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Spor

Son dakika! Beşiktaş, Ghezzal transferini bitirdi

Beşiktaş, uzun süredir bonservisini almak için uğraştığı Rachid Ghezzal'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İşte siyah beyazlılarını Ghezzal transferinin detayları...

DHA7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:00
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Beşiktaş, geçen sezon 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın bonservisi için, kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta uzun süren görüşmeler sonunda Rachid Ghezzal'ın transferi tamamlandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunu hafta içinde İstanbul'a getirterek resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Leicester ile sezon başı kampına katıldığı için hazır durumda olan Ghezzal, yetişmesi durumunda ligin ilk haftasında forma giyebilir.

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