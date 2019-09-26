Son dakika! Beşiktaş seçime gidiyor
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı. 13 Ekim'de çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim'de kongre olacak.
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı. 13 Ekim'de çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim'de kongre olacak.
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