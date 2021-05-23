23 Mayıs 2021 Pazar 09:43 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 09:43

2017-2018 sezonunda takımın en gözde yıldızı Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş, şimdi yine benzer bir sancılı süreçle karşı karşıya. Zira takıma bu yıl en fazla katkı yapan oyunculardan biri durumunda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için de elde tutulması gereken isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, yol ayrımında. Beşiktaş'la bu sezon, 35 resmi maça çıkan, 8 gol, 18 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'nin ortaya koyduğu mali tablo, Siyah-Beyazlı kulübün hesaplarıyla uyuşmuyor

1.2 MİLYONA KİRALANMIŞTI

Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon euroluk bir bütçe ayrıma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Sezon başında 1.2 milyon euroluk bedel artı, 150 bin euroluk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı. Ancak Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE DE NABIZ YOKLADI

İngiliz basını Fenerbahçe'nin de Cezayirli oyuncu için nabız yokladığını ve Beşiktaş'la yollarının ayrılması halinde transfer etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Fransız ekibi Monaco'nun da eski göz ağrısını geri almak için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Ortada dolaşan rakamlar gösteriyor ki, Türkiye'den hiçbir kulüp Leicester City'nin talep ettiği mali şartları yerine getirebilecek durumda değil. Bu da Ghezzal'ı önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi'nde izleme şansımızın pek kalmadığını gösteriyor.

"GELECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Öte yandan Cezayir basınına konuşan Ghezzal, geleceği hakkında Türkiye'de yaptığı açıklamalara benzer ifadeler kullandı:

"Beşiktaş'a geldiğimden itibaren bir aile ortamıyla karşılaştım. Çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Geleceğimin ne olacağını ben de bilmiyorum. Beşiktaş var, Leicester City var. Hep birlikte bir karar vereceğiz."