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Spor

Son dakika! Beşiktaş'ın ilk transferi Edwin Gyasi

Maddi anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'ın yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiği iddia edildi. Son dakika haberine göre Beşiktaş, Ganalı hücum oyuncusu Edwin Gyasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:52
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Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen Beşiktaş'ta yönetim oyuncularla görüşmeler gerçekleştirerek maaş konusunda indirim talep ediyor.

Salgın sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.

Kara Kartal'a müjde Gana basınından geldi... Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.

Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.

EDWIN GYASI KİMDİR?

Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi.

Kulübü ile olan sözleşmesi bu yılın haziran ayında dolacak olan Ganalı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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