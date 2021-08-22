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Spor

Son dakika! Emre Mor, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u kadrosuna katıyor. Transfer haberi İspanyol basınında 'Celta Emre'den kurtuldu' başlığıyla adeta bir bayram havasında verildi!

22 Ağustos 2021 Pazar 10:44 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:44
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İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Celta ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Emre'nin Karagümrük'e transfer olacağı belirtildi.

"CELTA EMRE'DEN KURTULDU"

Haberi "Celta Emre'den kurtuldu" başlığıyla veren İspanyol gazetesi "Celta tarihindeki en yıkıcı transfer önümüzdeki birkaç saat içinde Vigo kulübüne ait olmaktan çıkacak. Emre Mor son bir yıllık kontratını bitireceği bir takım buldu ve Karagümrük'e transfer olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Celta Vigo, Emre Mor için 2017 yılında Borussia Dortmund'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

KARAGÜMRÜK ÜCRETİN YARISINI ÖDEYECEK

Karagümrük'ün Emre'nin yıllık ücretinin yarısını karşılayacağı, kalan paranın ise İspanyol kulübü tarafından ödeneceği öğrenildi. Üç taraf arasındaki anlaşmanın sadece ıslak imzaya kaldığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR REDDETTİ

24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ortasından bu yana Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Bu arada Mor'un, menajeri Mino Raiola aracılığıyla Beşiktaş ve Trabzonspor'a da önerildiği ancak bu kulüplerden "ret" cevabı alındığı iddia edildi.

Emre Mor 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Star.com.tr

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