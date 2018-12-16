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SON DAKİKA! Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı düzenlendi.

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Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi, araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.
 
Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
 
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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