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  • Son dakika! Fatih Terim'den Ghezzal ve Gedson Fernandes açıklaması
Spor

Son dakika! Fatih Terim'den Ghezzal ve Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rachid Ghezzal'in transferini çok istediğini, Gedson Fernandes'i ise kulübü Benfica'nın bırakmak istemediğini açıkladı.

27 Temmuz 2021 Salı 17:38 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 17:43
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

"GHEZZAL'İ ÇOK İSTEDİM"

Fatih Terim, "Ghezzal'ı reddettiğiniz doğru mu?" sorusu üzerine Cezayirli futbolcuyu çok istediğini belirterek, "Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"GEDSON FERNANDES'İ VERMEK İSTEMİYORLAR"

Fatih Terim, Benfica'dan yeniden kiralamak istedikleri Gedson Fernandes'i ise kulübünün vermek istemediğini vurgulayarak, "Benfica kulübü, Gedson'u bu sene vermek istemediklerini söyledi. Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

"MORUTAN BİZE HABER YOLLAMIŞ"

Rumen futbolcu Morutan'la ilgili transfer iddialarına da cevap veren Terim, "Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi gibi, Popescu gibi..." dedi.

PSV MAÇI İLK 11'İ

PSV Eindhoven ile yarın oynayacakları Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının ilk 11'ini açıklayan sarı kırmızılı takımın hocası şunları söyledi:

"Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış. Yarınki 11'imiz bu şekilde."

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