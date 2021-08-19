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Spor

Son dakika! Fenerbahçe Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:13
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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Watford'a transfer olduğunu açıkladı ve oyuncuya başarı dileklerini iletti.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden "Ozan Tufan'a başarılar dileriz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."

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