23 Temmuz 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:42

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceği açıklandı. Bu futbolcuların Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin olduğu duyuruldu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür. Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."