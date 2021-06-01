01 Haziran 2021 Salı 16:08 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 16:24

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"HOCA KONUSUNDA KAN UYUŞMAZLIĞI YAŞADIK"

"Göreve geldiğimizden beri ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını sağlayamadık. Hoca değişikliğini yaptıkça pek çok şey zincirleme etkileniyor. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaptı."

TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA 3 SEÇENEK

"3 alternatifimiz vardı. Bunlardan biri Emre'yle devam etmek... İkincisi yabancı bir antrenörün altında tecrübe kazanması.. Üçüncüsü ise yabancı teknik direktör getirmek."

"EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM ETMEK RİSK"

"5-10 sene içinde Emre Belözoğlu Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olacak. Ancak şu anda bizim içinde bulunduğumuz durumda bu riski almak hem Emre hem bizim için zor. Emre ile konuştuk. Çok sıcak baktığını söyleyemem ama bizden düşünmek için zaman istedi."

"EMRE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Emre Belözoğlu'na vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın Fenerbahçe için çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."

"PAZAR GÜNÜ KISITLAMANIN SÜRECEĞİNİ HESAP EDEMEDİK"

"Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesaplayamadık. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir."

"SEÇİM 25-26 HAZİRAN'A ERTELENEBİLİR"

"Pazar günleri kısıtlama olsa dahi pazar gününe sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok iyi olur. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26 Haziran'a kalacak."

"ZORLU SEZONU, DİLMEN SEZONU DİYENLER ORTADA YOK"

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar.

"RAKİBİMİZİN BAŞKAN ADAYLARI FENERBAHÇE'Yİ DİLLERİNDEN DÜŞÜRMÜYOR"

"Rakibimiz çoklu adayla seçimlere gidecek, bakıyorsunuz hiçbir aday Fenerbahçe'yi dilinden düşürmüyor. Aynı söylemleri Fenerbahçe adaylarında göremezsiniz."