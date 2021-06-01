Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"Göreve geldiğimizden beri ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını sağlayamadık. Hoca değişikliğini yaptıkça pek çok şey zincirleme etkileniyor. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaptı."
"3 alternatifimiz vardı. Bunlardan biri Emre'yle devam etmek... İkincisi yabancı bir antrenörün altında tecrübe kazanması.. Üçüncüsü ise yabancı teknik direktör getirmek."
"5-10 sene içinde Emre Belözoğlu Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olacak. Ancak şu anda bizim içinde bulunduğumuz durumda bu riski almak hem Emre hem bizim için zor. Emre ile konuştuk. Çok sıcak baktığını söyleyemem ama bizden düşünmek için zaman istedi."
"Emre Belözoğlu'na vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın Fenerbahçe için çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."
"Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesaplayamadık. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir."
"Pazar günleri kısıtlama olsa dahi pazar gününe sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok iyi olur. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26 Haziran'a kalacak."
Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar.
"Rakibimiz çoklu adayla seçimlere gidecek, bakıyorsunuz hiçbir aday Fenerbahçe'yi dilinden düşürmüyor. Aynı söylemleri Fenerbahçe adaylarında göremezsiniz."