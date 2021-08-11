11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:37

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac transferinde son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli sol bekin Arsenal'den ayrılması an meselesi... Fenerbahçe adına transferdeki tek sıkıntı ise Lazio'nun da futbolcuya talip olması.

ARSENAL UCUZA SATIP KURTULMAK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe ve Lazio, Kolasinac'ı kadrosuna katmak isterken, futbolcuyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arsenal ise az da olsa bir bonservis bedeli kazanabilmenin peşinde. İngiliz kulübü 28 yaşındaki sol bekin satışından 6 milyon sterlin gelir elde etmek istiyordu ancak Arsenal'in artık bu fiyatı almak olasılığı çok düşük.

ARTETA, KOLASINAC'I İSTEMİYOR

Geçen sezonun ikinci yarısını Schalke'de kiralık olarak geçiren Kolasinac, yeni sezonda da Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından kadroda düşünülmüyor.

MESUT ÖZİL FAKTÖRÜ

Arsenal cephesinde düşük bir bonservis ücretiyle Bosnalı yıldızla yolların ayrılması planları yapılırken, bu transferde Lazio'nun mu yoksa Fenerbahçe'nin mi önde olduğu şu an için belli değil. Ancak Kolasinac'ın yakın arkadaşı Mesut Özil'in sarı lacivertli takımda olması ibreyi Fenerbahçe'ye çeviriyor.