İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2021 Çarşamba / 3 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6582
  • EURO
    10,1686
  • ALTIN
    485.252
  • BIST100
    1421.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son dakika! Kolasinac, Mesut Özil faktörüyle adım adım Fenerbahçe'ye...
Spor

Son dakika! Kolasinac, Mesut Özil faktörüyle adım adım Fenerbahçe'ye...

Son dakika haberine Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in kadrosunda düşünmediği Bosnalı sol bek için Lazio da devrede ancak sarı lacivertliler Mesut Özil faktörüyle transferde bir adım önde.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:37
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac transferinde son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli sol bekin Arsenal'den ayrılması an meselesi... Fenerbahçe adına transferdeki tek sıkıntı ise Lazio'nun da futbolcuya talip olması.

ARSENAL UCUZA SATIP KURTULMAK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe ve Lazio, Kolasinac'ı kadrosuna katmak isterken, futbolcuyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arsenal ise az da olsa bir bonservis bedeli kazanabilmenin peşinde. İngiliz kulübü 28 yaşındaki sol bekin satışından 6 milyon sterlin gelir elde etmek istiyordu ancak Arsenal'in artık bu fiyatı almak olasılığı çok düşük.

ARTETA, KOLASINAC'I İSTEMİYOR

Geçen sezonun ikinci yarısını Schalke'de kiralık olarak geçiren Kolasinac, yeni sezonda da Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından kadroda düşünülmüyor.

MESUT ÖZİL FAKTÖRÜ

Arsenal cephesinde düşük bir bonservis ücretiyle Bosnalı yıldızla yolların ayrılması planları yapılırken, bu transferde Lazio'nun mu yoksa Fenerbahçe'nin mi önde olduğu şu an için belli değil. Ancak Kolasinac'ın yakın arkadaşı Mesut Özil'in sarı lacivertli takımda olması ibreyi Fenerbahçe'ye çeviriyor.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.