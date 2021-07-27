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Spor

Son dakika! Patrick van Aanholt Galatasaray için geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

27 Temmuz 2021 Salı 16:26 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 17:16
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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'da geldi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 30 yaşındaki Hollandalı savunmacı van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Saat 12.50'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından alandan ayrıldı. Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

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