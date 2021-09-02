2 Eylül 2021 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:16

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi. İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü oldu.



Bugün ilk idmanına çıkacağı öğrenilen Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Almanya'da yetişti.

Fenerbahçe, Real Sociedad, Espanyol ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Korkut, 2006 yılında Gençlebirliği'nde forma giyerken futbolculuk kariyerini noktaladı.



Hannover 96, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştıran Korkut, 1 Ocak 2012 ile 20 Ağustos 2013 yılları arasında A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmıştı.



Son olarak 2018 yılında Alman takımı Stuttgart'ta görev yapan 47 yaşındaki teknik adam o tarihten bu yana boştaydı.