Son Dakika: TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa mı etti, kim başkan olacak? Yıldırım Demirören kimdir?
Son Dakika: Beşiktaş Tenknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle TFF'den Başkan Yıldırım Demirören'in istifa haberi geldi. Haberler sonrası, 'Yıldırım Demirören'in istifa haberi doğru mu?' soruları futbolseverler tarafıdnan merak edilmeye başlandı. Demirören'in, 'Görevi bırakıyorum. Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum.' açıklaması istifa haberlerini doğruladı. Peki Yeni TFF Başkanı kim olacak? TFF Başkanlığını vekaleten kim yapacak? Yıldırım Demirören kimdir? İşte haberimizin ayrıntıları
Son Dakika gelişmesi: Türk futbolunda gündemi sarsacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'tan ayrılarak Milli takımın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından bir istifa haberi de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. TFF Başkanı Yıldrım Demirören, "Görevi bırakıyorum" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Peki Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti mi? Yeni TFF Başkanı kim olacak? Ayrıntılar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz
DEMİRÖREN'İN İSTİFA AÇIKLAMASI
"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."
YILDIRIM DEMİRÖREN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?
TFF'den istifa eden Yıldırım Demirören, "Görevi bundan sonraki süreçte vekaleten yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güreli yapacak" açıklamasını yaptı.
YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?
Yıldırım Demirören, 6 Ekim 1964 tarihinde İnegöl'de dünyaya gelmiştir.
İsviçre'deki Leysin American School'da eğitimini tamamlayan Demirören, Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in oğludur.
2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu.
2004 senesinde başkan Serdar Bilgili'nin görevi bırakmasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlığına geçti.
26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 41. Başkanı olarak seçildi. 2015 yılında yapılan seçim ile tekrar TFF Başkanı seçilmiştir.
3 çocuk babası olan Demirören, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.
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