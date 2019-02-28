Son Dakika: TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa mı etti, kim başkan olacak? Yıldırım Demirören kimdir?

Son Dakika gelişmesi: Türk futbolunda gündemi sarsacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'tan ayrılarak Milli takımın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından bir istifa haberi de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. TFF Başkanı Yıldrım Demirören, "Görevi bırakıyorum" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Peki Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti mi? Yeni TFF Başkanı kim olacak? Ayrıntılar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz

DEMİRÖREN'İN İSTİFA AÇIKLAMASI

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."

YILDIRIM DEMİRÖREN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

TFF'den istifa eden Yıldırım Demirören, "Görevi bundan sonraki süreçte vekaleten yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güreli yapacak" açıklamasını yaptı.