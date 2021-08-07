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Spor

Son dakika! Trabzonspor, Cornelius'un menajerini Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor'un Andreas Cornelius transferinde son dakika gelişmesi!.. Danimarkalı golcünün kulübü Parma'yla anlaşan bordo mavililer, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Türkiye'de pazarlık halinde.

7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29
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Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Parma forması giyen Andreas Cornelius'un transferini bitirmeye çok yakın.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Parma Danimarkalı forvetin transferi için hem Trabzonspor ve hem de Udinese ile görüşüyor. Bordo mavililerin İtalyan kulübüyle Cornelius'un bonservisi için 5 milyon euroya anlaştığı iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcunun menajerinin, maaş konusunu görüşmek için Türkiye'ye geldiği ve önümüzdeki saatlerde Danimarkalı golcünün transferinin netleşeceği ileri sürüldü.

Star.com.tr

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