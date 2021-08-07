Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Parma forması giyen Andreas Cornelius'un transferini bitirmeye çok yakın.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Parma Danimarkalı forvetin transferi için hem Trabzonspor ve hem de Udinese ile görüşüyor. Bordo mavililerin İtalyan kulübüyle Cornelius'un bonservisi için 5 milyon euroya anlaştığı iddia edildi.
28 yaşındaki futbolcunun menajerinin, maaş konusunu görüşmek için Türkiye'ye geldiği ve önümüzdeki saatlerde Danimarkalı golcünün transferinin netleşeceği ileri sürüldü.
Star.com.tr