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Spor

Son dakika! Trabzonspor yeni golcüsü Cornelius'a kavuştu

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:37
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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Saat 17.00'de özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı golcü oyuncuyu, burada çok sayıda taraftar karşıladı. Bordo-mavili forma giyinen ve yoğun ilgiyle karşılaşan 28 yaşındaki Cornelius, taraftarları selamladıktan sonra tezahüratlar eşliğinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi olan bir başka isim Gervinho, Parma'dan takım arkadaşı olan Cornelius ile yeni sezonda bordo-mavili forma altında yine birlikte mücadele edecek.

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