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Son dakika... UEFA'dan 'Asker selamı'na ceza çıkmadı

UEFA, ‘Asker Selamı’ soruşturmasıyla ilgili herhangi bir ceza vermedi.

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Euro 2020 elemelerinde A Milli Takım oyuncuları 1-1 berabere biten Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golünden sonra verdiği "asker selamı" üzerine UEFA soruşturma açmıştı. ASpor'un ulaştığı bilgiye göre UEFA'nın yaptığı geniş kapsamlı soruşturma sonrasında ceza vermeyeceği öğrenildi. 

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