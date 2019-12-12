Son dakika... UEFA'dan 'Asker selamı'na ceza çıkmadı
UEFA, ‘Asker Selamı’ soruşturmasıyla ilgili herhangi bir ceza vermedi.
Euro 2020 elemelerinde A Milli Takım oyuncuları 1-1 berabere biten Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golünden sonra verdiği "asker selamı" üzerine UEFA soruşturma açmıştı. ASpor'un ulaştığı bilgiye göre UEFA'nın yaptığı geniş kapsamlı soruşturma sonrasında ceza vermeyeceği öğrenildi.
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