Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.
DAHA DA YUKARI ÇIKMA İHTİMALİ SÜRÜYOR
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:
23. SIR) ROMANYA: 21.375
22. SIRA İSVEÇ. 21,500
21. SIRA POLONYA: 22,875
20. SIRA HIRVATİSTAN: 23,025
19. SIRA YUNANİSTAN: 24,325
18. SIRA UKRAYNA: 25,800
17. SIRA İSRAİL: 26,125
16. SIRA ÇEKYA: 26,550
15. SIRA NORVEÇ: 26,875
14. SIRA DANİMARKA: 27,200
13. SIRA SIRBİSTAN: 27,375
12. SIRA İSVİÇRE: 29,975
11. SIRA AVUSTURYA: 30,400
10. SIRA İSKOÇYA: 32,050
9. SIRA TÜRKİYE: 33,850
8. SIR) BELÇİKA: 39,200
7. SIRA PORTEKİZ: 48,982
6. SIRA FRANSA: 53,831
5. SIRA HOLLANDA: 55,700
4. SIR) ALMANYA: 71,195
3. SIRA İTALYA: 73,141
2. SIRA İSPANYA: 76,864
1. SIRA İNGİLTERE: 90,303