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Spor

Son durum belli oldu! İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

Dün akşam Konferans Ligi temsilcilerimiz Beşikteş ve Fenerbahçe'nin de maçlarını oynamasının ardından UEFA ülke puanımız belli oldu. Türkiye 9. sıradaki konumunu koruruken puanını 33,850'ye yükseltti. İşte sıralama...

22 Eylül 2023 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Son durum belli oldu! İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
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Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.

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Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

23. SIR) ROMANYA: 21.375

22. SIRA İSVEÇ. 21,500

21. SIRA POLONYA: 22,875

20. SIRA HIRVATİSTAN: 23,025

19. SIRA YUNANİSTAN: 24,325

18. SIRA UKRAYNA: 25,800

17. SIRA İSRAİL: 26,125

16. SIRA ÇEKYA: 26,550

15. SIRA NORVEÇ: 26,875

14. SIRA DANİMARKA: 27,200

13. SIRA SIRBİSTAN: 27,375

12. SIRA İSVİÇRE: 29,975

11. SIRA AVUSTURYA: 30,400

10. SIRA İSKOÇYA: 32,050

9. SIRA TÜRKİYE: 33,850

8. SIR) BELÇİKA: 39,200

7. SIRA PORTEKİZ: 48,982

6. SIRA FRANSA: 53,831

5. SIRA HOLLANDA: 55,700

4. SIR) ALMANYA: 71,195

3. SIRA İTALYA: 73,141

2. SIRA İSPANYA: 76,864

1. SIRA İNGİLTERE: 90,303

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