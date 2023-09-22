Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.

DAHA DA YUKARI ÇIKMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

23. SIR) ROMANYA: 21.375

22. SIRA İSVEÇ. 21,500

21. SIRA POLONYA: 22,875

20. SIRA HIRVATİSTAN: 23,025

19. SIRA YUNANİSTAN: 24,325

18. SIRA UKRAYNA: 25,800

17. SIRA İSRAİL: 26,125

16. SIRA ÇEKYA: 26,550

15. SIRA NORVEÇ: 26,875

14. SIRA DANİMARKA: 27,200

13. SIRA SIRBİSTAN: 27,375

12. SIRA İSVİÇRE: 29,975

11. SIRA AVUSTURYA: 30,400

10. SIRA İSKOÇYA: 32,050

9. SIRA TÜRKİYE: 33,850

8. SIR) BELÇİKA: 39,200

7. SIRA PORTEKİZ: 48,982

6. SIRA FRANSA: 53,831

5. SIRA HOLLANDA: 55,700



4. SIR) ALMANYA: 71,195

3. SIRA İTALYA: 73,141

2. SIRA İSPANYA: 76,864

1. SIRA İNGİLTERE: 90,303