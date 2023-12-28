Son düzlükte gülen taraf Galatasaray

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta yarın saat 20.45'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için geri sayım başladı.

KADROYU BUGÜN SEÇECEK

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği ilk 11 hakkında henüz son kararını vermedi. Florya'daki son idmanda bazı kurgular deneyen başarılı çalıştırıcı, bugün de birkaç uygulama yaptıktan sonra kadroya son şeklini verecek. Buruk'un, Kadıköy'deki derbiye göre birkaç değişiklik yapmayı planladığı ve Suudi Arabistan yolculuğu öncesinde aklındaki düşünceyi takıma aktaracağı öğrenildi.

FİNALLERE ASLAN DAMGASI

İki ezeli rakip daha önce Süper Kupa'da 3 kez karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar 2012 ve 2013'teki maçları kazanırken, 2014'teki mücadele ise golsüz sona erdi ve Sarı- Lacivertliler penaltı atışlarıyla kupaya uzandı. Süper Kupa'da 2-1 önde olan Aslan, 2012'deki Süper Final'de de ezeli rakibinin sahasında lig şampiyonluğuna ulaşmanın gururunu yaşadı. İki takım ayrıca 2016'daki Türkiye Kupası Finali'nde de karşı karşıya geldi ve burada da son gülen Galatasaray oldu.

3 MAÇTIR İSABETLİ ŞUT YOK!

Galatasaray, son 7 sezonda ezeli rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 7 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. Deplasmandan 3 galibiyet 3 beraberlik çıkaran Sarı-Kırmızılılar, son 4 sezonun 3'ünde ise ikili averajda üstünlüğü elde etmeyi başardı. Bu sezon da son haftaya puan eşitliğiyle girilmesi durumunda Cim Bom, kendi evinde şampiyonluğa yakın taraf olacak. Ayrıca Galatasaray, kupa finali öncesi Fenerbahçe ile oynadığı son 3 maçta gol yemek bir yana, kalesinde şut bile görmedi.