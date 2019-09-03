Son gün aslanı Lemina

SÜPER Lig’e iyi başlayamamasına rağmen ilk galibiyetini 3’üncü haftada Kayserispor’u deplasmanda 3-2 yenerek alan Galatasaray, transferin son gününde atağa kalkıp 3 oyuncuyu birden kadrosuna kattı. Son gün aslanlarından biri de İngiliz ekibi Southampton’dan kiralanan Mario Lemina oldu.

Gabonlu ön libero dün öğlen İstanbul’a gelirken, Sarı-Kırmızılılar da akşam transferi KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralandığı ve satın alma opsiyonunun da 16 milyon euro olduğu ifade edildi. Lemina’ya ise yıllık 2 milyon 50 bin euro ödenecek.

Galatasaraylı Yönetici Mahmut Recevik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Lemina için, “Namı diğer Gabon Aslanı. Tıpkı Stephan Lasme gibi. Ocak söndürür, ev bark yıkar. Kurşun atar, kurşun yer. Terinin son damlasına kadar göğsünü siper eder” yorumunu yaptı.