Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'ın genç orta sahası Cristian Medina için yaptığı görüşmelerde olumlu bir yanıt alamadı. Arjantin ekibine ilk teklifini 10 milyon dolar olarak veren Sarı-Lacivertliler, bu rakamın reddedilmesinin ardından oyuncudan vazgeçmedi. 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile kontrat ve maaş konusunda anlaşan Kanarya, Boca Juniors'a olan önerisini 12 milyon dolar olarak güncelledi. Fakat bu bedel yine yeterli bulunmadı. Boca, oyuncusunu yüksek bedelle satmak için işi yokuşa sürdü.

20 MİLYON DOLARA SERBEST

Fenerbahçe transfer komitesi, son olarak 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Arjantin ekibinin kapısını çaldı. Görüşmler olumlu ilerlese de Boca Juniors, yine reddetti ve transfer tıkandı. Sarı Kanarya'nın oyuncuyla yaptığı görüşmelerde hiçbir sorun yok. Medina, Fenerbahçe formasını giyebilmek için kendi kulübüne baskı yapmaya devam ediyor. Avrupa'ya adım atma zamanının geldiğini düşünen 22 yaşındaki Tangocu, kulübünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Boca Juniors, serbest kalma maddesini 20 milyon dolar olarak belirlediği futbolcusunu bu rakamdan aşağıya satmak istemiyor.

FRED'İN ALTERNATİFİ OLACAK

Bu nedenle zora giren transferde Fenerbahçe henüz vazgeçmiş değil. Sarı-Lacivertliler'de ilk hedef halen Cristian Medina. Genç oyuncunun transferinin gerçekleşmesi için iki kulübün de adım atması gerekiyor. Öte yandan Medina, Fred'in alternatifi olarak düşünülüyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Tangocu, Jose Mourinho tarafından özel olarak istendi. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçen sezondan bu yana Fred'in yokluğunda yaşadığı sıkıntıları Cristian Medina ile gidermeyi planlıyor.