Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ciro Immobile, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ligde oynanan Göztepe maçında süre almayan İtalyan futbolcu, gece yarısında bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 53 dakika forma giyebilen Ciro Immboile, Göztepe maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşam Immobile, "Telefonum bu mücevheri anılardan çıkardı" notunu yazdı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıkan İtalyan oyuncu, 15 gol atarken, 3 asist yaptı.