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Spor

Son günlerde çok tartışılıyordu! Ciro Immobile'den paylaşım geldi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ciro Immobile, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ligde oynanan Göztepe maçında süre almayan İtalyan futbolcu, gece yarısında bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 00:33 - Güncelleme:
Son günlerde çok tartışılıyordu! Ciro Immobile'den paylaşım geldi
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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ciro Immobile, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ligde oynanan Göztepe maçında süre almayan İtalyan futbolcu, gece yarısında bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 53 dakika forma giyebilen Ciro Immboile, Göztepe maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Kazandığı altın ayakkabı ile fotoğrafını paylaşam Immobile, "Telefonum bu mücevheri anılardan çıkardı" notunu yazdı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıkan İtalyan oyuncu, 15 gol atarken, 3 asist yaptı.

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