Son Heung-min, Premier Lig'de 100 gole ulaşan ilk Asyalı oyuncu oldu

Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Son Heung-min, Brighton'ı 2-1 yendikleri mücadelede rakip fileleri havalandırarak Premier Lig'de 100 gole ulaşan ilk Asyalı oyuncu oldu.

Ev sahibi Tottenham, Son Heung-min'in 10 ve Harry Kane'in 79. dakikada bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Brighton'ın tek golü, 34. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.

Bu sonuçla Tottenham, 53 puanla 5'inci, Brighton ise 46 puanla 7'nci sırada yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güney Koreli futbolcu Son Heung-min bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 3093 dakika görev aldı ve 11 gol 4 asistlik performans ile skora katkı sağladı.