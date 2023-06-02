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Spor

Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek 3 ay ceza aldı

Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun kararı gereğince 10 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek 3 ay ceza aldı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun kararı gereğince 10 Mart'tan itibaren geçerli olacak cezaya ilişkin Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Anılan süre içerisinde hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen müsabakalara katılması nedeniyle infaz edilemeyen cezasının 10 Mart tarihinden itibaren tekrar işleme konulması yönünde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından federasyonumuza yapılan yazılı talep, federasyonumuz Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi.

Sporcu Cengizhan Şimşek'in 10 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Buna göre sporcu Cengizhan Şimşek, 26 Haziran tarihine kadar yapılacak CW Enerji 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi dahil olmak üzere, Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri ve Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri'ne katılamayacak, 26 Haziran'dan itibaren 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dahil tüm organizasyonlara katılma hakkına sahip olacaktır.

Söz konusu Disiplin Kurulu kararı sporcuya ve konunun diğer muhataplarına tebliğ edilecektir. Kararın sporcu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun temyiz başvurusuna açık olduğu kamuoyu tarafından unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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