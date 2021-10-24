Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'inde yıldız oyuncu Mesut Özil'e yer vermedi. Maça kulübede başlayacak olan Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkarılınca verdiği tepki ile gündem olmuştu.
Vitor Pereira, Mesut Özil'e ilk 11'de yer vermedi. Özil yerine ise Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, forma şansı buldu.
Royal Antwerp ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında 65. dakikada oyundan alınmasının ardından şaşıran Mesut Özil, kenara söylenerek gelmiş, yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, bir hayli sinirlenmişti.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Mesut Özil, 3 gol 1 asistle oynarken toplam 574 dakika sahada kaldı.