24 Ekim 2021 Pazar 18:40 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 18:45

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'inde yıldız oyuncu Mesut Özil'e yer vermedi. Maça kulübede başlayacak olan Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkarılınca verdiği tepki ile gündem olmuştu.

MESUT ÖZİL YERİNE PELKAS

Vitor Pereira, Mesut Özil'e ilk 11'de yer vermedi. Özil yerine ise Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, forma şansı buldu.

OYUNDAN ALINAN MESUT ÖZİL, ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

Royal Antwerp ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında 65. dakikada oyundan alınmasının ardından şaşıran Mesut Özil, kenara söylenerek gelmiş, yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, bir hayli sinirlenmişti.

MESUT ÖZİL'İN BU SEZON 3 GOL 1 ASİSTİ VAR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Mesut Özil, 3 gol 1 asistle oynarken toplam 574 dakika sahada kaldı.