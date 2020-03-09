Son şampiyon avantajı kaptı

09 Mart 2020 Pazartesi 00:44 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 00:45

İtalya Serie A'nın 26. haftasının erteleme maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan ve koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Juventus 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Ramsey 54. dakikada Juventus'u öne geçirdi. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Dybala, bu kez Ramsey'in asistinde skoru 2-0 yaptı. Inter'de Padelli 79'da kırmızı kartla oyun dışında kalırken siyah beyazlılar maç sonunda üç puana uzanmış oldu.

Bu sonucun ardından Juventus eksik maçını tamamladı ve 63 puana yükselerek Lazio'nun üzerinde liderliğe yükseldi. Inter ise 1 maç eksik şekilde 54 puanda kaldı.