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Spor

Son şampiyon Fenerbahçe, mağlubiyetle başladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 yendi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Son şampiyon Fenerbahçe, mağlubiyetle başladı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin'e 76-74 mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre

ÇBK Mersin: Kiss 8, Cornelius 2, Meltem Avcı, Studer 4, Iagupova 31, Melis Gülcan 15, Derin Yaya, Sinem Ataş 8, Holingsvorth 8,

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Şerife Alperi Onar 17, Meesseman 14, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır, Merve Aydın 2, Laksa 10

1. Periyot: 23-15

Devre: 41-29

3. Periyot: 62-48

Beş faulle çıkanlar: 32.25 Studer (ÇBK Mersin)

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