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Spor

Son şampiyon Halkbank sezonu açtı

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank iki gün süren sağlık kontrolleri sonrası kondisyon ve saha çalışmalarıyla yeni sezon çalışmalarına başladı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Son şampiyon Halkbank sezonu açtı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2024-25 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre, başantrenörlüğünü Igor Kolakovic'in yaptığı Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, üç kulvarda mücadele edeceği yeni sezonu açtı.

Halkbanklı voleybolcular, iki gün süren sağlık kontrolleri sonrası kondisyon ve saha çalışmalarına start verdi.

Milli takımlarda bulunan oyuncularının da katılımıyla rutin haftalık programını uygulamaya geçecek Halkbank, eylül ayından itibaren de hazırlık maçları yapacak.

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