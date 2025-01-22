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  • Son şampiyon Jannik Sinner Avustralya Açık'ta yarı finalde
Spor

Son şampiyon Jannik Sinner Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, yarı finale çıktı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Son şampiyon Jannik Sinner Avustralya Açık'ta yarı finalde
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında çeyrek final maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon Jannik Sinner, 1 saat 48 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'ü 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) da İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'yu (55) 3 saat 50 dakika süren karşılaşmada 6-4, 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Sinner ile Shelton, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tek erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde ise dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic ile dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev karşılaşacak.

  • Jannik Sinner
  • Avustralya Açık
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  • yarı final

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