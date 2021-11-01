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Spor

Son şampiyon Milwaukee Bucks'a Utah Jazz darbesi

Utah Jazz, NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 107-95 mağlup etti.

1 Kasım 2021 Pazartesi 09:48 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:48
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, son şampiyon Milwaukee Bucks'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı.

Jazz'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Donovan Mitchell ve 20 sayı atan Mike Conley taşıdı.

Üst üste 3. maçını kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Grayson Allen ise 18 sayı, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 105-99

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-107

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 125-113

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 117-91

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 95-85

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