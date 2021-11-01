Son şampiyon Milwaukee Bucks'a Utah Jazz darbesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, son şampiyon Milwaukee Bucks'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı.
Jazz'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Donovan Mitchell ve 20 sayı atan Mike Conley taşıdı.
Üst üste 3. maçını kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Grayson Allen ise 18 sayı, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 105-99
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 125-113
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 117-91
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 95-85