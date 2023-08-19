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Spor

Son şampiyon Napoli, galibiyetle başladı

Son şampiyon Napoli, Serie A'nın 1. hafta maçında Frosinone ile karşılaştı. İtalyan ekibi, rakibini 3-1 mağlup etti.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Son şampiyon Napoli, galibiyetle başladı
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Serie A 1. hafta maçında son şampiyon Napoli, Frosinone'yi 3-1 mağlup etti.

Serie A 1. hafta maçında son şampiyon Napoli, Frosinone ile karşılaştı.

Stadio Benito Stirpe'de oynanan maçı Napoli 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Politano, 42 ve 79. dakikalarda ise Victor Osimhen attı. Frosinone'nin tek golü 7. dakikada Harraoui'den geldi.

Bu sonuçla son şampiyon Napoli, sezonu galibiyetle açmış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Sassuolo ile oynayacak. Frosinone ise Atalanta'yı konuk edecek.

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