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Spor

Son şampiyon veda etti! Arsenal yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi ve son şampiyon Real Madrid'i eledi. İlk maçı 3-0 kazanan Londra ekibi, ikinci maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Arsenal, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Son şampiyon veda etti! Arsenal yarı finalde
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final eşleşmeleriyle devam etti. İlk maçı 3-0 kazanan Arsenal, İspanya'da Real Madrid'i 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Arsenal, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Arsenal - Paris Saint-Germain

Barcelona - Inter

KRİTİK ANLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-0 kazanan Arsenal, rövanş karşılaşmasında Real Madrid'in konuğu oluyor. Maçta üst üste yaşanan pozisyonlar dikkat çekti.

REAL'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçın 2. dakikasında Kylian Mbappe'nin golü VAR incelemesi ardından iptal edildi.

HAKEM PENALTI VERDİ, ARSENAL KAÇIRDI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal penaltı kazandı. Topun başına geçen Bukayo Saka, Arsenal'in VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı panenka atmak isterken değerlendiremedi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Maçta 25. dakikada bu kez ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak Real Madrid'in kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

DEVRE ARASINDA GERGİNLİK

Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, Arsenal'da penaltıyı kullanan Saka'ya tepki gösterdi. Saka'nın panenka tarzında penaltı denemesi, Carvajal'ı kızdırdı. İspanyol futbolcu, bu denemeye sinirlenerek Saka'yı itti ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

SERT MÜDAHALE

Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger, Lewis-Skelly'ye sert bir müdahale yaptı. Arsenal cephesi, bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi.

ARSENAL GOLÜ BULDU

65. dakikada Mikel Merio, ceza sahası içinde savunma arkasına pas attı. Topu kontrol eden Saka, Courtois'nın üzerinden topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

HEMEN CEVAP

Bu gole Real Madrid, 67. dakikada cevap verdi. Ceza sahası önünde paslaşan Arsenal'da Saliba, topu kaptırdı, Vicinius Jr. hızlı davranarak skoru eşitledi.

MARTINELLI SKORU BELİRLEDİ

Arsenal'da Gabriel Martinelli, 90+3. dakikada sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu, golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

Bu golle birlikte Arsenal, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Toplam skor ise 5-1 oldu ve İngiliz ekibi tur atladı.

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