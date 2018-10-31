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Son yıllardaki Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde ilk golü atan takım kolay kolay kaybetmiyor

2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

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Rekabette 24 yılı kapsayan son 50 lig maçında ilk golü atan takım  sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan  galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı  kazandı.

İki takım arasında yapılan son 50 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle  sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray  beraberliği yakalayan taraf oldu.

Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen  Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup  ayrıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 50 lig mücadelesinin  7'si ise golsüz sona erdi.

İki takım da maç çevirmekte zorlanıyor

Bu sezon ligde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, skor olarak geriye  düştükleri maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe, ligde ilk golü yediği 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyetle  ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sadece ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a karşı  geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete ulaşırken, Beşiktaş derbisinden de 1  puanla ayrıldı.

Galatasaray ise geriye düştüğü 5 maçın 3'ünden puan almayı başaramadı.  Sarı-kırmızılılar, tıpkı Fenerbahçe gibi geriye düştüğü maçlardan birer galibiyet  ve beraberlik çıkarabildi.

Deplasmanda geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nden 3 puan alan  teknik direktör Fatih Terim'in talebeleri, sahasında Bursaspor ile berabere  kaldı.

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