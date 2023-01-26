Soner Aydoğdu imzayı attı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, devre arası transfer sezonundaki 2. transferini Süper Lig'den yaptı. Karadeniz temsilcisi, son olarak Antalyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkanvekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan ile İcra Kurulu Üyemiz Suat Çakır da katıldı" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Gençlerbirliği forması ile başlayan Soner Aydoğdu, 2 kez de A Milli Takım formasını giydi. Ayrıca Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor formalarını da terletti.

Soner Aydoğdu, 2010 yılında Hacettepe formasıyla ter döktüğü Spor Toto 1. Lig'e de 13 yılın ardından tekrar geri dönmüş oldu.

Öte yandan Soner Aydoğdu, kariyerinde form giydiği 399 maçta 40 gol kaydetti.