Soner Dikmen 2 yıl daha Gençlerbirliği'nde

11 Ağustos 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:36

Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takımda forma giyen Soner Dikmen’in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden Soner Dikmen'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve geçen sezon A takımımızda forma giyen Soner Dikmen’in sözleşmesini uzattı. Soner Dikmen, kendisini iki yıl daha KırmızıKara renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

26 yaşındaki ön libero, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 resmi maça çıkmıştı.