İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2957
  • EURO
    8,5711
  • ALTIN
    469.149
  • BIST100
    1093.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Soner Dikmen 2 yıl daha Gençlerbirliği'nde
Spor

Soner Dikmen 2 yıl daha Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği 26 yaşındaki ön liberosu Soner Dikmen ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

11 Ağustos 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:36
ABONE OL

Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takımda forma giyen Soner Dikmen’in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden Soner Dikmen'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve geçen sezon A takımımızda forma giyen Soner Dikmen’in sözleşmesini uzattı. Soner Dikmen, kendisini iki yıl daha KırmızıKara renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

26 yaşındaki ön libero, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 resmi maça çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.