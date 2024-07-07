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Spor

Soner Dikmen: Bu camiaya layık olacağım

Antalyaspor'un yeni transferleri Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Soner Dikmen: Bu camiaya layık olacağım
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferleri orta saha oyuncusu Soner Dikmen ve Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric, kulübün hedeflerine ulaşması için takıma katkı sunmak istediklerini belirtti.

Antalyaspor Kulübü ile ikişer yıllık sözleşme imzalayan Soner Dikmen ile Kenan Piric, yeni sezon ile ilgili beklentilerini paylaştı.

Konyaspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Soner Dikmen, "Antalyaspor'un başarısı için gerekli gayreti ve özveriyi takım arkadaşlarımla birlikte gösterip, takımımızı layık olduğu yere getireceğiz. Şehrin güzelliği, tesislerimiz ve takımımızdaki aile ortamı benim için sıcak bir karşılama oldu. Bu camiaya layık olacağım." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren file bekçisi Kenan Piric ise şunları söyledi:

"Şehir hakkındaki ilk izlenimlerim harika. Olmak istediğim yerdeyim. Doğum günümün de 'Dünya Antalyasporlular Günü' olarak kabul edilen, Antalyaspor için özel anlamı olan 7 Temmuz olması beni ayrıca mutlu etti. Takım arkadaşlarım ile birlikte Antalyaspor'un hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım."

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