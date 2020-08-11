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Spor

Soner Tolungüç'ten Karşıyaka'ya veda

Karşıyaka ile yollarını ayıran Teknik Direktör Soner Tolungüç, yeşil kırmızılı kulübe bir veda mesajı yayımladı.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 14:32 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:32
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TFF 3. Lig'de Karşıyaka'ya geçen sezon Play-Off finali oytanıp yeni sözleşme imzalanması beklenirken şartlarda anlaşılamayıp sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı teknik direktör Soner Tolungüç, camiaya veda mesajı yayınladı. 

Daha önce futbolcu olarak da görev yaptığı yeşil-kırmızılılarda ikinci teknik direktörlük dönemini de tamamlayan Tolungüç, mesajında, "Bir sezon armamızı, ay-yıldızlı formamızı, Karşıyaka'yı sevenleri, gönül verenleri, bizden beklentileri bilerek, gecemizi gündüzümüze katarak özveri ile çalıştık, ve layık olmaya, yeni bir tarih yazmaya penaltı kadar yakındık. İstemesek de şartlar bizi ayrılık noktasına getirdi. Profesyonellikte yol ayrımı hep vardır. Bu süreçte yola beraber çıktığımız cefakar, dünyada eşi benzeri olmayan büyük taraftarımıza, semtimiz ve camiamıza, Başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya ve yönetim kurulumuza, teknik ekibimize, Sportif Direktörümüz Atilla Güneş'e, kulüpte çalışan emekçilerimize ve alkışı hak eden yürekli futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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