Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucunda Boca Juniors ile Cristian Medina transferi konusunda el sıkıştı. Kanarya, Arjantin ekibine 10 milyon dolar peşin, 5 milyon da çeşitli bonuslar verecek. Ayrıca Arjantin'e ödenecek yüzde 20'lik vergiyi de Fenerbahçe karşılayacak. Fakat futbolcu, Boca Juniors'ın şartı nedeniyle ocak 2025'te İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak. Devre arasına kadar mevcut kulübünde top koşturup, ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye katılacak.

SAĞ KANATTA DA GÖREV YAPTI

Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve Paris Olimpiyatları'nda dikkat çeken Medina, 'joker' olması sebebiyle seçildi. Arjantin basını, Medina'nın F.Bahçe'ye transferi hakkında şu detayı paylaştı: "Mourinho, birçok bölgede oynayabildiği için Cristian Medina'yı tercih etti. Hem Fred'in alternatifi olacak gerektiğinde de partneri olarak görev yapacak." Dribblingçi orta saha olan 22 yaşındaki futbolcu; merkezde her bölgede görev yapabiliyor. Sağ kanatta da kullanıldı

KARİYERİNDEKİ İLK TRANSFERİ

Boca altyapısında futbola başlayan 2002 doğumlu oyuncu, 2019'da ikinci takıma yükseldi. Eylül 2020'de A Takım'a seçildi. Basamakları çok çabuk tırmanan Medina, istikrarlı şekilde forma giyip orta sahayı teslim aldı. Arjantin'in U16, 17 ve U23 takımlarında görev aldıktan sonra Arjantin'in ana kadrosuna seçildi; 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çekti. Arjantin Milli Takımı'nın orta saha havuzunda bulunan Medina, 22 yaşında ilk transferini yapacak...