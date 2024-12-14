Dusan Tadic, 2023 sezonunda Hollanda'nın köklü takımı olan Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda sergilediği oyunla göz dolduran Sırp oyuncu için eski takımı Ajax yeniden devreye girmişti.

Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için fırsat kollayan Hollanda temsilcisi, 36 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak istiyordu. Bu kapsamda beklenen bir gelişme yaşandı.

TADİC İLE 1 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe yönetimi, Dusan Tadic'in takımdan kalması için oyuncuya 1 yıllık daha yeni kontrat önerdi. Yıllık 4 milyon euro civarında bir kazancı olan deneyimli orta sahaya aynı rakamın önerildiği ve Tadic'in de teklife sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 8 gol atarken 10 kez de asist katkısı yaptı.