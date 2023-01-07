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Spor

Ayrılığı duyurdular! Vincent Aboubakar gemileri yaktı

Vincent Aboubakar için Suudi Arabistan defteri kapandı. Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

7 Ocak 2023 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Ayrılığı duyurdular! Vincent Aboubakar gemileri yaktı
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Al Nassr kulübü, Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için yabancı kontenjanını boşaltmak amacıyla Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti.

Fransız basınından RMC'ye ve AFP'ye yansıyan haberlere göre Aboubakar'ın Al Nassr'dan tüm alacakları tahsil ederek sözleşmesini feshettiği bilgisi verildi. Böylelikle yabancı kontenjanı nedeniyle henüz kadroya ismi yazılamayan Cristiano Ronaldo'ya da yol açılmış oldu.

Cristiano Ronaldo'nun ise Manchester United'dan 2 maçlık men cezası olması nedeniyle Al Nassr ile ilk maçına 22 Ocak'ta çıkması bekleniyor.

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, böylelikle Ocak ayında başlayacak transfer dönemine serbest oyuncu olarak girdi.

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