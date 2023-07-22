Sonunda! Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Portekizli oyuncu Miguel Crespo için transferde hareketli günler yaşanıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Miguel Crespo'nun takımdaki geleceği belli oldu.

MIGUEL CRESPO İÇİN TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMİ SARDI

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasını giydiği 2 sezonda gösterdiği istikrarlı performans ile hem teknik direktörden hem de taraftardan tam not aldı. 26 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun gelecek sezon için Fenerbahçe yönetiminden yüksek maaş talep ettiği ve bu isteğinin reddedilmesi sonucu takımdan ayrılacağı iddiaları gündemi sardı.

MENAJERİNDEN CEVAP GELDİ

İddialar üzerine yetenekli futbolcunun menajeri konu ilişkin yaptığı açıklamada "Crespo'nun sözleşme uzatmak için Fenerbahçe'den 1.8 milyon Euro istediği haberleri yalan. Crespo, İsmail Kartal'ın gelişiyle özgüvenini geri kazandı. Oyuncum, Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden ve 1 yıllık opsiyon hakkı da bulunan oyuncu sarı-lacivertli takıma daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BU SEZONKİ PERFROMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 37 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu Miguel Crespo bunların 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1998 dakika oyunda kalan yıldız oyuncu 3 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.