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Spor

Sonunda muradına erdi! Victor Nelsson ilk 11'e geri döndü

Galatasaray'da haftalardır yedek kalan başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson dün akşam oynanan Kasımpaşa maçıyla formasına kavuştu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yedek kaldığı için üzgün olan oyuncuyu tribüne çağırarak moral verdi. İşte detaylar...

4 Kasım 2023 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Sonunda muradına erdi! Victor Nelsson ilk 11'e geri döndü
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Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı ve üst üste 10. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

NELSSON DÖNDÜ

Yerini Sanchez'e kaptıran ve haftalardır yedek kalan Victor Nelsson dün formasına kavuştu. Sol bekte Abdülkerim'i tercih eden Okan Buruk, savunma göbeğinde Nelsson'u 11'e koydu. Danimarkalı stoper, dün Sanchez'le tandemi oluşturdu. Taraftarlar da yedek kaldığı dönemde küsen oyuncuyu tribüne çağırarak moral verdi.

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