Sonunda! Süper Lig devinin yeni ismi Marcel Sabitzer oluyor

Gelecek sezonun kadrosunu güçlü bir şekilde kurmak isteyen Galatasaray, orta sahası mevkisini de güçlendirmek için harekete geçti. Cim-bom, orta sahasını Marcel Sabitzer ile güçlendirmek istiyor. Galatasaray, Marcel Sabitzer'in menajeriyle bir görüşme yaptı.

ASLAN'DAN MARSEL SABITZER BOMBASI

Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray, gündemine Marcel Sabitzer'i aldı. Alman ekibi Bayern Münih'te kadroda düşünülmeyen Avusturyalı oyuncu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, başarılı ismin menajeri ile bir görüşme yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Avusturyalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tutan Galatasaray'ın bu önerisi kabul görmezse, makul bir bonservis bedeli teklif edeceği de gelen haberler arasında.

GEÇTİĞİMİZ SEZON MARCEL SABITZER

Bu sezon Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile 42 karşılaşmaya çıkan Marcel Sabitzer, bu maçlarda takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.