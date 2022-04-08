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Spor

Sopron Basket, Perfumerias Avenida'yı yenerek finale yükseldi

Sopron Basket, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Perfumerias Avenida'yı 74-69 yenerek finale adını yazdırdı.

AA8 Nisan 2022 Cuma 19:29 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 19:32
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan temsilcisi Sopron Basket, İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı 74-69 yenerek finale yükseldi.

Sopron Basket, pota altını etkili kullanarak sayı ürettiği ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

Perfumerias Avenida, Copper'ın sayılarıyla 13. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 20-24. Rakibine 12-0'lık seriyle cevap vererek skoru 36-20'ye getiren Macaristan ekibi, devre arasına da 47-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutmayı başaran Sopron Basket, final periyoduna 64-52 önde girdi.

Perfumerias Avenida, son periyotta Copper'ın sayılarıyla farkı indirse de karşılaşmadan 74-69 galip ayrılan Sopron Basket, adını finale yazdırdı.

Sopron Basket, finalde ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan mücadeleyi FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak da izledi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Mihkel Manniste (Estonya)

PERFUMERİAS AVENİDA: Dominguez 6, Cazorla 9, Copper 21, Karlie Samuelson 6, Hof 6, Fasoula 4, Katie Lou Samuelson 9, Alarie 2, Vilaro 2, Rodriguez 4

SOPRON BASKET: January 8, Fegyverneky 3, Williams 13, Brooks 27, Hatar 15, Dolson 4, Jovanovic 4, Czukor, Aliz Varga

1. PERİYOT: 13-22

DEVRE: 31-47

3. PERİYOT: 52-64

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.12 Fegyverneky (Sopron Basket)

  • Perfumerias Avenida
  • Sopron Basket
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

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