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Soriano Al Hilal'de

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Galatasaray'ın da gündemindeki Jonathan Soriano'yu transfer ettiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'ın forvet listesinde bulunan Jonathan Soriano'yu transfer etti.

Sezon başında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i renklerine bağlayan Al Hilal, 33 yaşındaki forvet için bonservis ücreti ödemedi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Al Hilal, son olarak Çin'de Beijing Sinobo Guoan'da oynayan forvet ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2012 yılında Barcelona B takımından Red Bull Salzburg'a transfer olan Soriano, 2017'de ise 15 milyon euroya Çin'e transfer olmuştu.

GOMIS İLE BİRLİKTE...

Suudi Arabistan Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in hücum hattında Gomis, Soriano ve Carillo bulunuyor.

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