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Sörloth, 25 milyon liraya bitti

Trabzon, Norveçli forvete 2+2 senelik imza attırdı. Maliyeti 4 milyon €'yu bulan Sörloth'un satın alma opsiyonu 6 milyon €.

  • Star Spor
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TRANSFERDE gaza basan Trabzonspor, Mikel ve İvanildo'nun ardından dün de Alexander Sörloth ile sözleşme imzaladı. Cryistal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli oyuncunun şartlı satın alma opsiyonu bulunurken, sözleşme 2+2 yıllık yapıldı. Bordo-Mavililer kiralama bedeli olarak İngiliz kulübüne 750 bin euro ödeyecek. Sörloth, 2 yıllık anlaşma karşılığı 3 milyon euro garanti ücret alacak. 300 bin euro da menajerlik ücreti verilecek. 23 yaşındaki golcü 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11'de sahaya çıkarsa 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Sörloth imza sonrası yaptığı açıklamada, "Hep yukarı seviyelere, hep zirveye ve ofansif oynamak isteyen bir kulübe geldim. Hep birlikte maçları kazanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

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