Sörloth fırtınası

KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor’un, Crytal Palace’tan 5 gün önce transfer ettiği Norveçli 23 yaşındaki santrfor Sörloth, UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan maçın ikinci yarısında Obi Mikel’in yerine oyuna girdi ve futboluyla takımına hareket getirirken, son anda attığı golle de maçın 2-2 bitmesini sağladı.

SINIFI İLK MAÇTA GEÇTİ

İleride top tutan, arkadaşlarına sürekli alan açan genç yıldız, cesur oyunu ve ceza sahası içindeki etkinliği ile otoritelerden ve taraftarlardan iyi not aldı ve Denizlispor’a kaptırılan Hugo Rodallega’yı aratmayacağını gösterdi. Norveçli yıldız, “Pes etmedik. Taraftarımızın da desteği ile rövanşta turu geçeceğiz” dedi.

SPEKÜLASYONLAR BİTTİ GİBİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Forvet konusundaki spekülasyonlar bitti gibi. Sparta Prag çok iyi bir takım. 2-0 geriden gelip 2-2’yi bulmak çok önemli. Rövanşta çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.